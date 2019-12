Amazon umaknil božične okraske z motivi iz Auschwitza

Oswiecim, 2. decembra - Amazon je iz prodaje umaknil božične okraske z motivi iz nekdanjega koncentracijskega taborišča Auschwitz. K temu jih je spodbudil tvit muzeja Auschwitz, ki je spletno trgovino pozval k umiku "motečih in nespoštljivih" artiklov. Poleg obeskov za božično drevo so bili na voljo tudi odpirač za steklenice in podloga za miško s podobnimi motivi.