V avstralski divjini po dveh tednih našli pogrešano žensko

Canberra, 2. decembra - Avstralko, ki so jo pogrešali skoraj dva tedna, so našli živo v odročnih predelih osrednje Avstralije, je danes sporočila avstralska policija. Tamro McBeath-Riley so našli s pomočjo helikopterja v bližini podtalnice južno od kraja Alice Springs, od koder je z dvema prijateljicama odšla na pot 19. novembra. Njeni prijateljici še vedno pogrešajo.