Iščejo pogrešane Katarino in Kajo Ostrš iz Maribora ter Ireneja Laha iz Rač

Ljubljana, 2. decembra - Policisti prosijo za pomoč pri iskanju pogrešanih Katarine in Kaje Ostrš iz Maribora - prva je stara 16, druga 20 let -, ter 18-letnega Ireneja Laha iz Rač. Vse tri so nazadnje skupaj videli 30. novembra v jutranjih urah na Strossmayerjevi ulici v Mariboru.