Telekom med tekmo prekinil sodelovanje s Šport TV

Ljubljana, 2. decembra - Televizijski gledalci, naročniki Telekoma Slovenije, so danes ostali brez treh športnih programov, Šport TV 1, 2 in 3. Telekom jih je, kot je pojasnil, zaradi nerazumnih finančnih pogojev umaknil iz svoje programske sheme. Umik programov pa so izvedli med rokometno tekmo slovenske ženske reprezentance na svetovnem prvenstvu na Japonskem.