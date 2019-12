Ob 30. obletnici ustanovitve Demosa opozorila o pomenu dialoga

Ljubljana, 2. decembra - V predsedniški palači je danes potekal sprejem v počastitev 30. obletnice ustanovitve Demosa - koalicije demokratično izvoljenih strank. Ta je po navedbah predsednikovega urada odigrala odločilno vlogo v procesu demokratizacije in osamosvojitve Slovenije. Govorniki so izpostavili pomen dialoga med strankami za to, da je prišlo do osamosvojitve.