SBI TOP na Ljubljanski borzi dopoldne v zelenem

Ljubljana, 2. decembra - Indeks SBI TOP se je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi zvišal za 0,26 odstotka. Navzgor ga potiskajo predvsem delnice NLB, ki so ob dobrih 500.000 evrov prometa pridobile 1,44 odstotka. Po prometu izstopajo še delnice Krke, s katerimi so borzni posredniki doslej sklenili za dobrih 240.000 evrov poslov. Pridobile so 0,57 odstotka.