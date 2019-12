V spopadih na severozahodu Sirije več deset mrtvih

Damask, 2. decembra - V spopadih med režimskimi silami in uporniškimi skupinami v sirski provinci Idlib je v zadnjih 48 urah življenje izgubilo najmanj 96 ljudi, so danes sporočili iz Sirskega observatorija za človekove pravice. To so eni najbolj krvavih spopadov, odkar so avgusta pod okriljem Rusije sklenili prekinitev ognja, poročajo tuje tiskovne agencije.