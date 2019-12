Mladi hokejisti na Bledu začenjajo priprave na SP

Bled, 2. decembra - Slovensko mlado hokejsko reprezentanco do 20 let naslednji teden čaka nastop na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina A) v Minsku. Slovenski igralci se bodo zbrali danes na Bledu, v Belorusiji pa bodo Slovenci igrali v konkurenci Avstrije, Belorusije, Danske, Latvije in Norveške.