Ob prelomu leta: Nova Mariborska knjižnica ostaja zaenkrat na papirju

piše Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 16. decembra - Ko so pred natanko desetimi leti predstavili idejni projekt prenove osrednje Mariborske knjižnice, je kazalo, da se bo Maribor končno pridružil mestom s sodobno mestno knjižnico. A je vse do danes ostalo le pri skicah na papirju. Zamenjali so se župani, vlade in ministri za kulturo, pomagal ni niti naziv Evropska prestolnica kulture (EPK).