V NUK bodo podelili Trubarjevi priznanji in zahvalne listine

Ljubljana, 2. decembra - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) bodo nocoj podelili Trubarjevi priznanji in zahvalne listine. Priznanji prejmeta Miklavž Komelj in Anton Janko, zahvalne listine bo prejelo 14 darovalcev zapuščin. Po besedah Marijana Ruperta iz NUK so v današnjih zaostrenih ekonomskih pogojih, v katerih se je znašla kultura, darovalcem izjemno hvaležni.