Kitajska uvedla sankcije proti ZDA zaradi podpore protestom v Hongkongu

Peking, 2. decembra - Kitajska je zaradi ameriške zakonodaje v podporo demokratičnemu gibanju v Hongkongu danes uvedla sankcije proti ZDA. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva v Pekingu, do nadaljnjega ne bodo odobrili postankov ameriških vojaških ladij za obnovitev zalog. Napovedali so tudi sankcije proti nekaterim nevladnim organizacijam s sedežem v ZDA.