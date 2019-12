Zaradi nezakonitega prevažanja migrantov policisti prijeli Ukrajinca

Slovenj Gradec, 2. decembra - Na območju Doliča so policisti v petek pri kontroli prometa ustavili 37-letnega državljana Ukrajine. Ugotovili, da je v vozilu prevažal štiri državljane Iraka, ki so nezakonito prestopili mejo. 37-letniku so policisti odvzeli prostost, dežurni preiskovalni sodnik pa je zanj odredil sodno pridržanje, so sporočili s Policijske uprave Celje.