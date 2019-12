Dončić glamurozen v LA, Dragić pa v Brooklynu

Los Angeles, 2. decembra - Slovenska košarkarja Luka Dončić in Goran Dragić sta v polnem sijaju zablestela v severnoameriški ligi NBA. Dallas je pod taktirko glamuroznega Dončića, ki so ga malenkosti ločile do novega trojnega dvojčka, v Staples Centru premagal vodilno ekipo Los Angeles Lakers s 114:100, medtem ko je Dragićev Miami slavil v Brooklynu s 109:106.