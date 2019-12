Zimska neurja ovirajo vračanje Američanov domov po praznikih

New York, 2. decembra - Več kot 50 milijonov Američanov se je v nedeljo skušalo odpraviti domov po zahvalnem dnevu, ki je trajal od preteklega četrtka, in velik del se je soočal s težavami v prometu zaradi zimskih neurij. Ta so v nedeljo zajela najbolj obljudeni severovzhod države in se bodo nadaljevala do torka.