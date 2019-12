V napadu na cerkev v Burkina Fasu več kot 10 mrtvih

Ouagadougou, 1. decembra - Na vzhodu afriške države Burkina Faso je danes prišlo do napada na cerkev, v katerem je umrlo najmanj 10 ljudi, med njimi tudi otroci. Gre za območje, kjer je v preteklosti prišlo že do več islamističnih napadov na verske kraje, so neimenovani varnostni viri povedali za francosko tiskovno agencijo AFP.