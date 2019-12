Tekom 27. dobrodelnega Miklavževega koncerta zbrali več kot 20.000 evrov

Ljubljana, 1. decembra - Dobrodelni Miklavžev koncert je letos potekal že 27. zapored, tekom prireditve na RTV Slovenija so organizatorji zbrali več kot 20.000 evrov. Sredstva organizatorji zbirajo še do konca decembra. Tokrat bodo zbrana sredstva ponovno namenili slovenskim osnovnošolcem, ki nimajo enakih možnosti za osebnostno rast in izobraževanje kot njihovi vrstniki.