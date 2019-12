Današnja tekma skakalcev v Ruki odpovedana

Kuusamo, 1. decembra - Današnja tretja posamična tekma svetovnega pokala v smučarskih skokih to zimo, ki bi morala biti v Kuusamu, je zaradi premočnega vetra odpovedana, so sporočili prireditelji. Potem ko so dopoldan odpovedali že skakalno tekmo kombinatorcev, so najprej odpovedali današnje kvalifikacije, nato pa je sledila še odpoved tekmovanja.