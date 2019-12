Odgovornost za napad v Londonu prevzela Islamska država

London, 1. decembra - Odgovornost za petkov teroristični napad v Londonu, v katerem sta umrli dve osebi, je prevzela skrajna skupina Islamska država (IS). "Človek, ki je izvedel napad v Londonu ... je bil borec Islamske države in je to storil zaradi pozivov k napadom na državljane koalicijskih držav," sporočilo povzema francoska tiskovna agencija AFP.