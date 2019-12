Knjiga leta na 35. Slovenskem knjižnem sejmu je Vinjete straholjubca

Ljubljana, 1. decembra - Na zadnji dan 35. Slovenskega knjižnega sejma so razglasili tudi knjigo leta. Žirija je izbrala pet nominirancev, zadnjo besedo pa so imeli obiskovalci sejma. Ti so največ glasovalnih lističev namenili knjigi Vinjete straholjubca avtorice Eve Mahkovic in ilustratorke Eve Mlinar. Priznanje za spletni knjižni projekt je prejel portal Lahkonočnice.