Dunaj, 1. decembra - V starosti 76 let je umrl eden najvidnejših dirigentov na svetu Mariss Jansons. Od leta 2003 je v Rigi rojeni umetnik vodil zbor in simfonični orkester Bavarskega radia, kjer naj bi kariero nadaljeval do leta 2024, poroča nemška tiskovna agencija dpa.