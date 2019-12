Hongkonški protestniki znova na ulicah

Hongkong, 1. decembra - Prodemokratični protestniki so se danes vrnili na ulice Hongkonga in od oblasti terjali izpolnitev svojih zahtev. Ponoči je na več mestih prišlo do spopadov med protestniki in policijo, prvič po 24. novembru je slednja uporabila solzivec, poroča francoska tiskovna agencija AFP.