V mestu angelov padli hokejisti iz Winnipega

Los Angeles, 1. decembra - Hokejisti iz Los Angelesa so premagali tekmece iz Winnipega z 2:1 in dosegli osmo zmago v severnoameriški ligi NHL. Hrušičan in kapetan kraljev Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce. Za gostitelje sta v prvi tretjini zadela Joakim Ryan in Rus Nikolaj Prohorkin, izkazal pa se je tudi vratar Jack Campbell, ki je zbral 33 obramb.