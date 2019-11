Ljubljana, 30. novembra - Danes so bile na sporedu vse tekme enajstega kroga 1. ženske SKL, v katerih so do novih dveh točk zanesljivo prišle košarkarice Ježice, Cinkarne Celje in Triglava, Grosuplje pa je po zaslugi boljše tretje četrtine premagal Maribor.