Meta Hrovat, Tina Robnik in Ana Bucik v finalu Killingtona

New York, 30. novembra - V Killingtonu v ameriški zvezni državi Vermont je na sporedu drugi veleslalom za svetovni pokal alpskih smučark. Z nastopi po prvi vožnji so v slovenskem taboru lahko zadovoljni. Tri Slovenke so v finalu. Sedem desetink sekunde na devetem mestu zaostaja Meta Hrovat, Tina Robnik si je prismučala 16. izhodišče (+1,51), Ana Bucik je 23. (+1,91).