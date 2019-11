V Iranu zaradi smoga zaprli številne šole in univerze

Teheran, 30. novembra - Zaradi onesnaženega zraka so danes v več delih Irana, med drugim tudi v prestolnici Teheran, zaprli številne šole in univerze. Mesta prekriva oblak smoga, zato so otroke in starejše ter ljudi z dihalnimi obolenji oblasti pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih, poročanje iranskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.