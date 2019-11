Nika Vindišar in Miha Dovžan 19., zmaga domačinoma

Östersund, 30. novembra - Biatlonci so se za uvod v novo sezono svetovnega pokala v Östersundu na Švedskem pomerili v tekmi mešanih parov. Zmagala sta domačina Hanna Oeberg in Sebastian Samuelsson (2 kazenska kroga + 11 poprav). Slovenca Nika Vindišar in Miha Dovžan sta osvojila 19. mesto, potem ko sta zaostala en krog (4+14).