V Belgiji od februarja razstava o slikarju Van Eycku

Gent, 2. decembra - V belgijskem muzeju lepih umetnosti v Gentu bodo februarja prihodnje leto odprli razstavo o slikarju Van Eycku (okoli 1390-1441). Razstavljenih bo 18 umetnikovih del in osem, ki so nastala v delavnici flamskega umetnika. Dela za razstavo so pridobili iz galerij iz vsega sveta, ki jih zaradi krhkosti redko predstavljajo in posojajo.