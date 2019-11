Zmaga Johaugovi, Lampičeva 14.

Ruka, 30. novembra - Potem ko so smučarski tekači sezono odprli v petek s sprintom, so danes tekačice v Ruki na Finskem tekmovale na 10-kilometrski razdalji v klasičnem koraku. Zmagala je Norvežanka Therese Johaugh pred Finko Kristo Parmakoski in Rusinjo Natalijo Neprijajevo. Slovenka Anamarija Lampič je osvojila 14. mesto.