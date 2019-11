Ljubljana, 30. novembra - Svojci pogrešajo 58-letnega Todorja Lazića iz Ljubljane, ki je od doma odšel v petek. Ljubljanski policisti vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, prosijo, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, policijsko postajo Ljubljana Bežigrad na 01/589 60 00, na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Lazić je visok 175 centimetrov, suhe postave, kratkih sivih las, nosi korekcijska očala. Oblečen je v pulover sivo-bele barve in kavbojke. Nazadnje so ga videli na območju Bežigrada, so zapisali na Policijski upravi Ljubljana.