Kljub petkovim padcem znova dober teden na Wall Streetu

New York, 30. novembra - Borzni indeksi so na Wall Streetu v petek, ko je bil trgovalni dan krajši, sklenili s padci, ki pa niso bili tako veliki, da bi preprečili novo tedensko rast. Širši indeks Standard & Poor's 500 je sklenil z rastjo sedmi od zadnjih osmih tednov in novembra zabeležil najboljšo mesečno rast od junija.