Rakovčeva in Kramplova Sloveniji priborili dodatno olimpijsko kvoto

Toulouse, 29. novembra - V Toulousu so bile danes še ženske olimpijske kvalifikacije za preostalih šest mest, ki so na voljo športnim plezalkam na OI. Lučka Rakovec in Mia Krampl sta Sloveniji priborili dodatno olimpijsko kvoto. O tem, katera od njiju bo šla prihodnje poletje v Tokio, bo znano po nedeljskem finalu.