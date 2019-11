Zajc dobil kvalifikacije v Ruki, pet Slovencev na tekmo

Kuusamo, 29. novembra - Potem ko so smučarski skakalci v poljski Wisli odprli 41. sezono svetovnega pokala, Anže Lanišek je prvo posamično tekmo končal na drugem mestu, so se preselili na sever. V finskem smučarskem središču Ruka so se danes pomerili v kvalifikacijah za sobotno tekmo, najboljši med vsemi pa je bil Slovenec Timi Zajc, ki je skočil 139 metrov.