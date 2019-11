Škofjeloške Izložbe domišljije alternativa decembrskim nakupom v trgovskih centrih

Škofja Loka, 30. novembra - Škofja Loka že četrto leto v prazničnem decembrskem času pripravlja Izložbe domišljije. To so prodajne razstave umetnikov in rokodelcev. Projekt se širi in privablja vse več sodelujočih, obiskovalcem pa omogoča alternativo običajnim nakupom daril v trgovskih centrih. Hkrati se v mestu v okviru festivala Loka v snegu odvija vrsta dogodkov.