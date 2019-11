V Postojni odprli center za duševno zdravje mladih

Postojna, 29. novembra - V Zdravstvenem domu Postojna so danes uradno odprli Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki je namenjen celostni obravnavi mladih od šestega do dopolnjenega 19. leta in njihovih družin. Gre za center regijskega pomena, ki bo v šestih občinah z okrog 80.000 prebivalci bistveno izboljšal dostopnost do tovrstnih storitev na primarni ravni.