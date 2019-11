Praznične večerje Američanov postajajo vse bolj politično napete

New York, 29. novembra - Američani so večinoma preživeli tradicionalne praznične večerje na četrtkov zahvalni dan brez hujših posledic, ameriški mediji pa izpostavljajo, da se družinske travme iz leta v leto povečujejo zaradi predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je s svojo politiko in izjavami poskrbel, da so delitve tudi znotraj družin vse ostrejše.