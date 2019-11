Šarec pričakuje, da bo Sova sledila priporočilom inšpektorata, Sova pritrjuje, da bo temu tako

Ljubljana, 29. novembra - Premier Marjan Šarec pričakuje, da bo Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) sledila predlogom, ki jih je po nadzoru nad zaposlitvami več njihovih uslužbencev oblikoval inšpektorat za javni sektor, so pojasnili v njegovem kabinetu. Da bo to tudi storila, pa so medtem za STA že zatrdili na Sovi. V 30 dneh bodo tudi pripravili poročilo.