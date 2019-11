V Kranju uredili Center za krepitev zdravja

Kranj, 29. novembra - V Zdravstvenem domu Kranj so danes slavnostno odprli Center za krepitev zdravja, hkrati pa so praznovali 60-letnico delovanja na obstoječi lokaciji. Investicija v preureditev nekdanjega bazena v prostore za preventivno dejavnost in v nov arhiv je stala približno 550.000 evrov, sofinancirana pa je bila iz evropskih sredstev.