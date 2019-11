Kranjska občina vložila uradno namero za kandidaturo za EKP 2025

Kranj, 30. novembra - Mestna občina Kranj je minuli teden vložila uradno namero za sodelovanje na razpisu ministrstva za kulturo za naziv Evropska prestolnica kulture (EPK) leta 2025. Do 31. decembra morajo oddati še prijavo v slovenskem in angleškem jeziku, so sporočili iz projektne delovne skupine za Kranj EPK 2025.