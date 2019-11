Apohal Vučkovićeva: Nepravilnosti pri kadrovanju na Sovi, ki so se večkrat omenjale v javnosti, ni bilo

Ljubljana, 29. novembra - Glavna inšpektorica za javni sektor Lidija Apohal Vučković je potrdila, da so med nadzorom na Sovi preverili "tudi dve zaposlitvi, glede katerih se je pojavljal dvom o tem, ali sta bili zakoniti". Nepravilnosti, ki so se omenjale v javnosti, ni bilo. Osebe so bile zaposlene na sistemizirano delovno mesto in so izpolnjevale pogoje, je dejala.