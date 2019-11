Novo berlinsko letališče naj bi z devetletno zamudo odprli oktobra 2020

Berlin, 29. novembra - Novo berlinsko letališče Brandenburg naj bi po današnji napovedi upravljalca odprli 31. oktobra 2020, kar je devet let po prvotno zastavljenem roku. Gradnjo letališča so sicer od samega začetka spremljali zapleti, od strukturnih do korupcijskih, navaja francoska tiskovna agencija AFP.