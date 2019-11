Odpoklic konopljinega olja Rafael

Ljubljana, 29. novembra - Proizvajalec Rafael iz Domžal je na podlagi rezultatov letnega monitoringa uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin iz prodaje umaknil konopljino olje. V olju so zaznali presežene mejne vrednosti za benzo(a)piren in za vsoto policikličnih aromatskih ogljikovodikov.