Gospodarsko razstavišče danes v znamenju igričarske industrije

Ljubljana, 30. novembra - Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo danes potekala mednarodna igričarska konferenca, na kateri pričakujejo številne slovenske in tuje predstavnike te industrije. Organizatorji napovedujejo predavanja številnih prepoznavnih posameznikov, od snovalcev slovenskega Talking Toma do svetovnih uspešnic, kot je World of Warcraft.