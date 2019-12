Johnny Depp je producent nenavadnega muzikala o Michaelu Jacksonu

Los Angeles, 1. decembra - Produkcijska hiša igralca Johnnyja Deppa Infinitum Nihil producira nenavaden muzikal o Michaelu Jacksonu po zamisli dramatika Juliena Nitzberga. Ta je namreč napisal besedilo z izjemno dolgim naslovom For the Love of a Glove: An Unauthorised Musical Fable About the Life of Michael Jackson, As Told By His Glove, poroča The Guardian.