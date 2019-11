Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil desetino odstotka

Ljubljana, 29. novembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se danes v povprečju zvišali, indeks SBI TOP pa je ob skupnem prometu 1,42 milijona evrov pridobil 0,10 odstotka. Od prometnejših so se najbolj okrepile delnice Petrola in Save Re. Najprometnejše so bile s 650.000 evri delnice Krke, katerih tečaj je ostal nespremenjen.