V Sredozemskem morju rešili več kot 140 migrantov

Rim, 29. novembra - Reševalni ladji nevladnih organizacij sta v zadnjih dneh v Sredozemskem morju skupno rešili 144 ljudi. Dva novorojenčka, otroka in štiri odrasle so z ladje Alan Kurdi nemške nevladne organizacije Sea-Eye že prepeljali na italijanski otok Lampeduso, kjer so jih zdravstveno oskrbeli, poroča nemška tiskovna agencija dpa.