Koprčan zaradi preprodajaje tablet s prepovedano drogo v pripor

Koper, 29. novembra - Koprski policisti so prejšnji petek prijeli 45-letnega Koprčana, ki ga sumijo storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Zasegli so mu namreč večjo količino tablet, ki vsebujejo prepovedano drogo. Preiskovalni sodnik je zanj po zaslišanju odredil pripor, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.