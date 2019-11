Na okrogli mizi v Kopru o življenju s pristaniščem

Koper, 29. novembra - Koprska fakulteta za humanistične študije je danes gostila okroglo mizo na temo življenja s pristaniščem. Udeleženci so izpostavili občutljivost razmerij med pristaniščem in mestom ter potrebo po skladnem razvoju obeh. V primeru Kopra je pomembno dejstvo, da je pristanišče nastalo pozneje in se pripojilo mestu.