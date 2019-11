V Škofji Loki odpirajo sedem milijonov evrov vreden vrtec

Škofja Loka, 29. novembra - V Škofji Loki so danes slovesno odprli enega najsodobnejših vrtcev v Sloveniji in v Evropi. Skoraj nič-energijski objekt je namreč zgrajen po najsodobnejših trajnostnih gradbenih in energetskih standardih. Skupna vrednost projekta je znašala kar 7,5 milijona evrov, pri čemer je občina pridobila za 1,3 milijona evrov iz Eko sklada.