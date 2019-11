Hrvaški šolniki na sindikalnem referendumu množično zavrnili ponudbo vlade

Zagreb, 29. novembra - Hrvaški sindikati v osnovnih in srednjih šolah bodo nadaljevali stavko, ki traja že 35 dni. Na današnji novinarski konferenci v Zagrebu so sporočili, da so njihovi člani z veliko večino zavrnili ponudbo vlade o zvišanju plač. Vztrajajo pri zvišanju koeficientov zahtevnosti delovnega mesta za 6,11 odstotka.