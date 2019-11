Na posvetu ob 25-letnici lokalne samouprave tudi o občinah kot nosilkah razvoja

Ljubljana, 29. novembra - Lokalna samouprava v Sloveniji beleži 25 let. Na ljubljanski fakulteti za družbe vede so obletnico danes obeležili s posvetom. Na eni od okroglih miz so spregovorili o preteklih dosežkih občin ter hkrati opozorili na nekatere težave in anomalije. Sodelujoči so prepričani, da so občine v 25 letih pomembno prispevale k razvoju v državi.